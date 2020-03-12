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Відео з куркою та яблуком розсмішило мережу

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Весела курка підкорила Reddit - фото 1
Весела курка підкорила Reddit

В інтернеті можна знайти відео за будь-яким запитом, але навряд чи ви коли-небудь гуглили, як птахи зривають яблука. Зате автор цього ролика вирішив потішити користувачів кумедним спостереженням.

На платформі Reddit користувач з ніком oda1337 поділився дивним відео зі свого саду, яке за лічені години зібрало понад 13 тисяч переглядів та більше як сотню коментарів. А все тому, що головний героєм запису є курка на прізвисько Берта, яка намагається зірвати яблуко.

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Є чимало питань до автора, який так чарівно назвав пернатого друга та фіксує найцікавіші моменти з його життя. Зате коментатори зізнались, що раніше ніколи не бачили, як кури стрибають. Та й відео майже дотягнуло за милістю до роликів з котиками.

Bertha picking the apple from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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