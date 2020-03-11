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Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак
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Коргі настільки легко підкорюють мережу, тож не дивно, що навіть королева Єлизавета не могла втриматись перед цими собаками. Але навіть ці пухнасті щасливчики бувають у поганому гуморі, і таке ви навряд бачили!
Коргі вважаються доволі популярною породою собак, адже є доволі невеликими та змушують усміхатись навіть шанувальників котів.
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Щоправда, інколи замість доброї та милої собаки власники стикаються зі зловісними та нахабними улюбленцями. Тож у мережі виникала група Disapproving Corgis (Невдоволені коргі), де господарі діляться найепічнішими кадрами з буднів з цими буркотливими і невеселими пухнастиками.
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