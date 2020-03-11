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Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак

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Невдоволеені коргі - фото 1
Невдоволеені коргі

Коргі настільки легко підкорюють мережу, тож не дивно, що навіть королева Єлизавета не могла втриматись перед цими собаками. Але навіть ці пухнасті щасливчики бувають у поганому гуморі, і таке ви навряд бачили!

Коргі вважаються доволі популярною породою собак, адже є доволі невеликими та змушують усміхатись навіть шанувальників котів.

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Щоправда, інколи замість доброї та милої собаки власники стикаються зі зловісними та нахабними улюбленцями. Тож у мережі виникала група Disapproving Corgis (Невдоволені коргі), де господарі діляться найепічнішими кадрами з буднів з цими буркотливими і невеселими пухнастиками.

Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак - фото 391416

Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак - фото 391417

Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак - фото 391418

Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак - фото 391419

Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак - фото 391420

Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак - фото 391421

Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак - фото 391422

Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак - фото 391423

Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак - фото 391424

Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак - фото 391425

Коргі теж бувають злими: епічні фото невдоволених собак - фото 391426

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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