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Дівчина хотіла влаштувати гарячі танці, але пес все зіпсував (відео)

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Пес зіпсував гарячі танці господині - фото 1
Пес зіпсував гарячі танці господині / Flye Fitness

Домашні улюбленці часто не розділяють з господарями хобі та роботу, намагаючись усіляко привернути до себе увагу. Однак цей собака вирішив піти далі і став зіркою!

На платформі Reddit користувач з ніком vicgriffin поділився кумедним відео з танцями, яке стрімко набрало популярність в мережі. За короткий час допис зібрав майже 75 тисяч переглядів та понад 900 коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити дівчину у коротеньких шортах і топі, яка вирішила продемонструвати своє уміння тверкати. Вочевидь, її домашній улюбленець не у захваті від цього, тож закрив собою активні сідничні танці власної господарки. Звісно ж, вираз мордочки цього бульдога лише додав емоцій відео. Зацініть:

Oh no, not this sh#@ again from r/youseeingthisshit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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