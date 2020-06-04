Дівчина хотіла влаштувати гарячі танці, але пес все зіпсував (відео)

Домашні улюбленці часто не розділяють з господарями хобі та роботу, намагаючись усіляко привернути до себе увагу. Однак цей собака вирішив піти далі і став зіркою!

На платформі Reddit користувач з ніком vicgriffin поділився кумедним відео з танцями, яке стрімко набрало популярність в мережі. За короткий час допис зібрав майже 75 тисяч переглядів та понад 900 коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити дівчину у коротеньких шортах і топі, яка вирішила продемонструвати своє уміння тверкати. Вочевидь, її домашній улюбленець не у захваті від цього, тож закрив собою активні сідничні танці власної господарки. Звісно ж, вираз мордочки цього бульдога лише додав емоцій відео. Зацініть:

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