Відео з котом, який вміє розважатись, стало хітом TikTok

Життя з котом сповнене милих і кумедних моментів, якими часто діляться в мережі. І цей пухнастик підтверджує, що сумувати з таким другом вам точно не доведеться!

Фотограф з Орегону на ім'я Чейс активно веде профіль у TikTok, де ділиться різноманітними відео з машинами та зі своїм котом. І саме домашній улюбленець американця нещодавно став зіркою платформи, адже ролик з ним зібрав понад 2 мільйони переглядів за кілька днів.

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А все тому, що хлопець зняв на камеру різні шалені ідеї свого пухнастика, який точно вміє розважатись. Робот-порохотяг замість транспорту та підкорення телевізора - це цілком нормальні речі для кота. Як зазначив Чейс, щодня тваринка дивує новими дивними вчинками.

Користувачам настільки сподобався запис, що вони попросили більше контенту з кумедним котом, і кожне наступне відео лише більше підіймає настрій:

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