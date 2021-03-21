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Відео з котом, який вміє розважатись, стало хітом TikTok

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Ось чому варто завести кота - фото 1
Ось чому варто завести кота

Життя з котом сповнене милих і кумедних моментів, якими часто діляться в мережі. І цей пухнастик підтверджує, що сумувати з таким другом вам точно не доведеться!

Фотограф з Орегону на ім'я Чейс активно веде профіль у TikTok, де ділиться різноманітними відео з машинами та зі своїм котом. І саме домашній улюбленець американця нещодавно став зіркою платформи, адже ролик з ним зібрав понад 2 мільйони переглядів за кілька днів.

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А все тому, що хлопець зняв на камеру різні шалені ідеї свого пухнастика, який точно вміє розважатись. Робот-порохотяг замість транспорту та підкорення телевізора - це цілком нормальні речі для кота. Як зазначив Чейс, щодня тваринка дивує новими дивними вчинками.

@chasehagfeldt

Meet Boo the cat ##Cat ##Vibing #

♬ Resonance - Home

Користувачам настільки сподобався запис, що вони попросили більше контенту з кумедним котом, і кожне наступне відео лише більше підіймає настрій:

@chasehagfeldt

Reply to @ry.del66 more ##cat ##vibes

♬ original sound - Photoboi
@chasehagfeldt

Reply to @decaf.coffey

♬ original sound - Photoboi
@chasehagfeldt

Reply to @julesisconfused parkour ##MeetBooTheCat ##Cat ##Vibing

♬ original sound - Photoboi
@chasehagfeldt

Meet Boo the cat (pt. 2) ##cat ##vibing

♬ Astronaut In The Ocean - Masked Wolf

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