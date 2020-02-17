Відео з камери, яка випала з літака, вразило Reddit

Зараз мало кого здивуєш просто красивою зйомкою з висоти пташиного польоту, але цей ролик вийшов дуже непередбачуваним, адже камера просто впала з літака. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком edboris поділився епічним записом з камери, яка гепнулась з борту літака. За короткий час ролик почав підійматись у тренди, зібравши понад 56 тисяч переглядів та більше тисячі коментарів.

І ще: Новий рівень соціофобії: чоловік в аеропорті здивував мережу (фото)

І родзинкою стала не лише незвичайна зйомка, а й фінальні кадри, адже гаджет опинився "у лапах" свині. Коментатори не змогли утриматись від жартів із подякою тварині за те, що опублікувала цей ролик в мережі.

Читайте також: В українському підручнику з біології знайшли завдання, яке треба виконати у відомій грі