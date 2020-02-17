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Відео з камери, яка випала з літака, вразило Reddit

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Камера зафіксувала власне падіння з літака - фото 1
Камера зафіксувала власне падіння з літака

Зараз мало кого здивуєш просто красивою зйомкою з висоти пташиного польоту, але цей ролик вийшов дуже непередбачуваним, адже камера просто впала з літака. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком edboris поділився епічним записом з камери, яка гепнулась з борту літака. За короткий час ролик почав підійматись у тренди, зібравши понад 56 тисяч переглядів та більше тисячі коментарів.

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І родзинкою стала не лише незвичайна зйомка, а й фінальні кадри, адже гаджет опинився "у лапах" свині. Коментатори не змогли утриматись від жартів із подякою тварині за те, що опублікувала цей ролик в мережі.

Camera falls from airplane from r/Unexpected

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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