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Відео військового оркестру, який зіграв на РПГ, автоматі та Джавеліні, стає вірусним

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Скриншот з відео - фото 1
Скриншот з відео / Unexpected Counterattack

У мережі активно поширюють відео з військовим оркестром, учасники якого зіграли композицію на РПГ, автоматі та Джавеліні. Дивіться неймовірний ролик талановитого військового нижче.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своєму каналі у Telegram.

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Unexpected Counterattack, – нове відео від артиста Оркестру почесної варти Окремої президентської бригади ім. гетьмана Б. Хмельницького Олександра Селезньова присвячується нашим хоробрим захисникам та захисницям, – йдеться в повідомленні.

Дивіться неймовірне відео гри військового оркестру:

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