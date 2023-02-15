"Хочу, щоб мене боялися" – відомий гурт Pet Shop Boys заспівав про путіна

Британський поп-дует Pet Shop Boys випустив кліп на пісню під назвою "Жити минулим" (Living In The Past), присвячений президенту росії володимиру путіну, де порівняв його зі сталіном.

Відео показали на офіційному YouTube-акаунті гурту.

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Pet Shop Boys вчергове підтвердили свою проукраїнську позицію, випустивши промовистий трек та кліп про російського президента. У ній вони розповідають про наміри путіна, ведучи історію від його імені.

Я хочу, щоб люди вмирали з моїм ім'ям на вустах", – лунає в пісні.

Вони використали кадри з інавгурації путіна після перемоги на президентських виборах 2018 року, а також із відкриття пам'ятника сталіну у Волгограді у 2023 році.

Пісня, написана від імені російського президента, містить згадки про російську агресію проти України. Також музиканти включили в неї рядки, присвячені нещодавній поїздці путіна до Волгограда, порівнюючи путіна з йосипом сталіним.

Дивитися кліп Pet Shop Boys – Living in the past:

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