Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

На японському острові живуть пташки, які схожі на грудочки з чистої бавовни

  • 8
На японському острові живуть пташки, які схожі на грудочки з чистої бавовни - фото 1

На північному японському острові Хоккайдо мешкає безліч унікальних тварин. Серед них – приголомшливі пташки, що нагадують пухнасті ватні грудочки. Це довгохвостові синиці.

Довгохвостові синиці поширені по всій Євразії, а їхній хвіст вважається "довгим" хіба що щодо крихітного тільця. Дорослі особини досягають всього 13-15 см в довжину, включаючи хвіст.

І ще: Американка побудувала крихітні меблі для диких білок: тепер вони їдять за столом і читають

Синички взагалі дуже милі, але підвид з острова Хоккайдо – особливий. Хоккайдо – другий за величиною острів Японії, на якому розташовано 6 національних парків і 17 заповідників місцевого значення. І там синички відрізняються від своїх європейських родичів.

У більшості довгохвостих синиць є коричневі або сірі "брови", а оперення темніше. А у пташок з Хоккайдо мордочки чисто білі. Тому вони нагадують літаючі грудочки бавовни з чорними хвостами і крильцями.

На японському острові живуть пташки, які схожі на грудочки з чистої бавовни - фото 403215

На японському острові живуть пташки, які схожі на грудочки з чистої бавовни - фото 403216

На японському острові живуть пташки, які схожі на грудочки з чистої бавовни - фото 403217

На японському острові живуть пташки, які схожі на грудочки з чистої бавовни - фото 403218

Читайте також: Кіт захопив акваріум для рибок: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1103
Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
  • 03 травня, 15:50
  • 1676
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 697
Загрузка...
Новини