На японському острові живуть пташки, які схожі на грудочки з чистої бавовни

На північному японському острові Хоккайдо мешкає безліч унікальних тварин. Серед них – приголомшливі пташки, що нагадують пухнасті ватні грудочки. Це довгохвостові синиці.

Довгохвостові синиці поширені по всій Євразії, а їхній хвіст вважається "довгим" хіба що щодо крихітного тільця. Дорослі особини досягають всього 13-15 см в довжину, включаючи хвіст.

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Синички взагалі дуже милі, але підвид з острова Хоккайдо – особливий. Хоккайдо – другий за величиною острів Японії, на якому розташовано 6 національних парків і 17 заповідників місцевого значення. І там синички відрізняються від своїх європейських родичів.

У більшості довгохвостих синиць є коричневі або сірі "брови", а оперення темніше. А у пташок з Хоккайдо мордочки чисто білі. Тому вони нагадують літаючі грудочки бавовни з чорними хвостами і крильцями.

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