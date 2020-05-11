В Австралії акула напала на французького серфера: відео не для слабкодухих

Французький серфер Ділан Накасс пережив напад акули під час заняття спортом на пляжі Беллс-Біч в районі Мельбурна. Інцидент трапився в п'ятницю, 8 травня і був знятий другом потерпілого, який в цей час перебував на березі.

Так, 23-річний Накасс катався на хвилях, коли в один з моментів на нього напала акула. Француз розповів, що хижак вкусив його за ногу, після чого він завдав удару у відповідь іншою ногою.

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Вибратися на берег Накассу допоміг місцевий житель Метт Седунарі, який також в цей час займався серфінгом. Він зізнався, що спочатку не повірив у небезпеку, прийнявши крики чоловіка за жарт. Однак пізніше він побачив біля того плавник акули.

Після інциденту Накасс розповів, що йому пощастило залишитися в живих. Він показав свої рани на нозі і заявив, що поки не знає, коли зможе знову зайнятися серфінгом.

A surfer has been bitten and stalked by a shark with the whole hair raising emergency captured on camera. @EmilyRice28 #9News pic.twitter.com/iFv6Mke3gV — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) May 9, 2020

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