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Абраменко завоював першу медаль Олімпіади 2022 для України: емоції фристайліста у фото
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Ось ми й дочекалися на першу медаль на Зимових Олімпійських іграх 2022. Срібну медаль вдалося виграти українському спортсменові Олександру Абраменку. Дізнайтеся, яким є результат нашого фристайліста, а також дивіться фото з нагородження спортсмена!
За нагороди у фіналі, передає Суспільне, з Олександром Абраменком боролися ще п'ятеро спортсменів. Дізнайтеся, з яким результатом йому вдалося вибороти "срібло" та й узагалі першу медаль для України на Олімпіаді 2022.
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Нагадаємо, що український фристайліст увійшов до фіналу з п'ятим результатом. У нього був найкращий перший стрибок, який приніс йому 123.53 бала.
У фіналі Олександрові Абраменку, як і його конкурентам, потрібно було з єдиної спроби показати свій найкращий результат. Наш спортсмен виступив другим, після фристайліста зі США Джастіна Шьонефельда.
На суперфінал Абраменко вийшов зі стрибком зі складністю 5.0. Нашому спортсмену не вдалося ідеально виконати стрибок. Ба більше, під час приземлення він ледве не втратив рівновагу. На щастя, йому таки вдалося втриматися на ногах. Але цей огріх коштував йому чимало балів. Його оцінку знизили до 116.60 бала.
Тож нашому спортсменові залишалося лише надіятися на те, що конкуренти не зуміють впоратися зі своїм завданням ідеально. Так і сталося. Наприклад, Пірмін Вернер і Крістофер Лілліс помилилися. Це й дозволило Олександрові Абраменку стати срібним призером Зимовий Олімпійських ігор 2022 року.
Дивіться результати суперфіналу:
- Ці Гуанпу (Китай) – 129.00
- Олександр Абраменко (Україна) – 116.50
- Ілья Буров (ОКР) – 114.93
- Пірмін Вернен (Швейцарія) - 111.50
- Джастін Шьонефельд (США) – 106.50
- Крістофер Лілліс (США) – 103.00
Нагадаємо, що для Олександра Абраменка це друга медаль на Зимових Олімпійських іграх. У 2018 році він приніс нашій країні золоту медаль у Пхьончані.
Наразі ж срібна медаль Олександра Абраменка перша для України у цьогорічних Олімпійських іграх. Пишаємося нашим спортсменом і тримаємо кулачки за те, щоб це була не єдина нагорода!
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