Абраменко завоював першу медаль Олімпіади 2022 для України: емоції фристайліста у фото

Ось ми й дочекалися на першу медаль на Зимових Олімпійських іграх 2022. Срібну медаль вдалося виграти українському спортсменові Олександру Абраменку. Дізнайтеся, яким є результат нашого фристайліста, а також дивіться фото з нагородження спортсмена!

За нагороди у фіналі, передає Суспільне, з Олександром Абраменком боролися ще п'ятеро спортсменів. Дізнайтеся, з яким результатом йому вдалося вибороти "срібло" та й узагалі першу медаль для України на Олімпіаді 2022.

Це цікаво: Українська фристайлістка Ольга Полюк розповіла, чому на Олімпіаді важко морально

Нагадаємо, що український фристайліст увійшов до фіналу з п'ятим результатом. У нього був найкращий перший стрибок, який приніс йому 123.53 бала.

У фіналі Олександрові Абраменку, як і його конкурентам, потрібно було з єдиної спроби показати свій найкращий результат. Наш спортсмен виступив другим, після фристайліста зі США Джастіна Шьонефельда.

На суперфінал Абраменко вийшов зі стрибком зі складністю 5.0. Нашому спортсмену не вдалося ідеально виконати стрибок. Ба більше, під час приземлення він ледве не втратив рівновагу. На щастя, йому таки вдалося втриматися на ногах. Але цей огріх коштував йому чимало балів. Його оцінку знизили до 116.60 бала.

Олександр Абраменко здобув "срібло" на Олімпіаді 2022 / Getty Images

Тож нашому спортсменові залишалося лише надіятися на те, що конкуренти не зуміють впоратися зі своїм завданням ідеально. Так і сталося. Наприклад, Пірмін Вернер і Крістофер Лілліс помилилися. Це й дозволило Олександрові Абраменку стати срібним призером Зимовий Олімпійських ігор 2022 року.

Дивіться результати суперфіналу:

Ці Гуанпу (Китай) – 129.00

– 129.00 Олександр Абраменко (Україна) – 116.50

– 116.50 Ілья Буров (ОКР) – 114.93

(ОКР) – 114.93 Пірмін Вернен (Швейцарія) - 111.50

(Швейцарія) - 111.50 Джастін Шьонефельд (США) – 106.50

(США) – 106.50 Крістофер Лілліс (США) – 103.00

Це перша нагорода для України на Олімпіаді 2022 / Getty Images

Вручення нагород на Олімпіаді 2022 / Getty Images

Олександр Абраменко – срібний призер Олімпіади 2022 / Getty Images

Олександр Абраменко зворушений результатом фіналу

Нагадаємо, що для Олександра Абраменка це друга медаль на Зимових Олімпійських іграх. У 2018 році він приніс нашій країні золоту медаль у Пхьончані.

Наразі ж срібна медаль Олександра Абраменка перша для України у цьогорічних Олімпійських іграх. Пишаємося нашим спортсменом і тримаємо кулачки за те, щоб це була не єдина нагорода!

Читайте також: Американець зробив шалену ставку на футбольний матч: ця сума стала рекордною