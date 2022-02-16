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Абраменко завоював першу медаль Олімпіади 2022 для України: емоції фристайліста у фото

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Абраменко виграв срібну медаль на Олімпіаді 2022 - фото 1
Абраменко виграв срібну медаль на Олімпіаді 2022 / Getty Images

Ось ми й дочекалися на першу медаль на Зимових Олімпійських іграх 2022. Срібну медаль вдалося виграти українському спортсменові Олександру Абраменку. Дізнайтеся, яким є результат нашого фристайліста, а також дивіться фото з нагородження спортсмена!

За нагороди у фіналі, передає Суспільне, з Олександром Абраменком боролися ще п'ятеро спортсменів. Дізнайтеся, з яким результатом йому вдалося вибороти "срібло" та й узагалі першу медаль для України на Олімпіаді 2022.

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Нагадаємо, що український фристайліст увійшов до фіналу з п'ятим результатом. У нього був найкращий перший стрибок, який приніс йому 123.53 бала.

У фіналі Олександрові Абраменку, як і його конкурентам, потрібно було з єдиної спроби показати свій найкращий результат. Наш спортсмен виступив другим, після фристайліста зі США Джастіна Шьонефельда.

На суперфінал Абраменко вийшов зі стрибком зі складністю 5.0. Нашому спортсмену не вдалося ідеально виконати стрибок. Ба більше, під час приземлення він ледве не втратив рівновагу. На щастя, йому таки вдалося втриматися на ногах. Але цей огріх коштував йому чимало балів. Його оцінку знизили до 116.60 бала.

Олександр Абраменко здобув 'срібло' на Олімпіаді 2022 - фото 497034
Олександр Абраменко здобув "срібло" на Олімпіаді 2022 / Getty Images

Тож нашому спортсменові залишалося лише надіятися на те, що конкуренти не зуміють впоратися зі своїм завданням ідеально. Так і сталося. Наприклад, Пірмін Вернер і Крістофер Лілліс помилилися. Це й дозволило Олександрові Абраменку стати срібним призером Зимовий Олімпійських ігор 2022 року.

Дивіться результати суперфіналу:

  • Ці Гуанпу (Китай) – 129.00
  • Олександр Абраменко (Україна) – 116.50
  • Ілья Буров (ОКР) – 114.93
  • Пірмін Вернен (Швейцарія) - 111.50
  • Джастін Шьонефельд (США) – 106.50
  • Крістофер Лілліс (США) – 103.00
Це перша нагорода для України на Олімпіаді 2022 - фото 497035
Це перша нагорода для України на Олімпіаді 2022 / Getty Images
Вручення нагород на Олімпіаді 2022 - фото 497036
Вручення нагород на Олімпіаді 2022 / Getty Images
Олександр Абраменко – срібний призер Олімпіади 2022 - фото 497038
Олександр Абраменко – срібний призер Олімпіади 2022 / Getty Images
Олександр Абраменко зворушений результатом фіналу - фото 497041
Олександр Абраменко зворушений результатом фіналу

Нагадаємо, що для Олександра Абраменка це друга медаль на Зимових Олімпійських іграх. У 2018 році він приніс нашій країні золоту медаль у Пхьончані.

Наразі ж срібна медаль Олександра Абраменка перша для України у цьогорічних Олімпійських іграх. Пишаємося нашим спортсменом і тримаємо кулачки за те, щоб це була не єдина нагорода!

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