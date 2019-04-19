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Відео серії пенальті у матчі Шахтар – Динамо побило рекорд в YouTube

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Шахтар – Динамо: серія пенальті - фото 1
Шахтар – Динамо: серія пенальті / youtube

Драматичний чвертьфінал Кубка України, в якому донецький Шахтар обіграв київське Динамо в серії пенальті (4:3) встановив рекорд за кількістю переглядів в мережі. Цей ролик став рекордним футбольним відео з України на YouTube.

Так, відео переможної для гірників футбольної лотереї, головним героєм якої став воротар Андрій Пятов, набрало майже мільйон переглядів і стало найпопулярнішим за весь час існування YouТube-каналу Шахтар, випередивши навіть трансляції ігор.

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Кілька днів це відео трималося у ТОП-15 продуктів українського сегмента відеохостингу. На сьогодні це найпопулярніший ролик серед усіх коли-небудь розміщених на клубних YouТube-каналах країни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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