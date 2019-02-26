Відео не для слабкодухих: пасажирський авілайнер почав обертатися в небі перед посадкою

Літак авіакомпанії British Airways під час посадки в аеропорту Гібралтару не зміг приземлитися через сильний вітер. Кадри інциденту опубліковані на сторінці Rock Radio в Twitter.

На видно, як літак розгойдується з боку в бік, а пілоти змушені перервати посадку. Але не всі користувачі мережі повірили у справжність відео. Дехто допустив, що це монтаж.

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Однак під відео Оскар Торрес виклав ще однин короткий ролик, але вже з борту цього літака. "Стало страшно, коли British Airways вилетів з Гібралтару. Відмінна майстерність пілотів, але мені це подобається", – прокоментував автор відео у Twitter.

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