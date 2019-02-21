Пасажирський літак перевищив швидкість звуку

Літак авіакомпанії Virgin Atlantic, який прямував рейсом Лос-Анджелес – Лондон, перевищив швидкість звуку завдяки потужному повітряному потоку.

На висоті близько 11 кілометрів над землею в районі центральної Пенсільванії, США, авіалайнер Boeing 787-9 Dreamliner потрапив у висотну повітряну течію, за допомогою якої і розвинув швидкість у 1285 кілометрів на годину (швидкість звуку на висоті 11 кілометрів становить 1062 кілометра на годину).

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758 MPH: The jet stream is so strong over the US right now... that @VirginAtlantic Flight 8 from LAX to London is whipping above Kansas at a ground speed of 758 miles an hour. That's almost the speed of sound... #CAwx @KPIXtv pic.twitter.com/xni0IuKO5Z — Paul Deanno (@PaulKPIX) February 19, 2019

Повітряний потік дозволив літаку досягти швидкості в 800 миль на годину (1285 кілометрів на годину), що на 240 миль на годину більше за його звичайну швидкість – 902 кілометри на годину. Однак, як зазначається, незважаючи на те, що лайнер подолав швидкість звуку, його власна швидкість була не така висока: він прибув у місце призначення всього на 48 хвилин раніше, ніж передбачалося.

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