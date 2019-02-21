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Пасажирський літак перевищив швидкість звуку

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Авіалайнер досягнув надзвукової швидкості - фото 1
Авіалайнер досягнув надзвукової швидкості / novosti

Літак авіакомпанії Virgin Atlantic, який прямував рейсом Лос-Анджелес – Лондон, перевищив швидкість звуку завдяки потужному повітряному потоку.

На висоті близько 11 кілометрів над землею в районі центральної Пенсільванії, США, авіалайнер Boeing 787-9 Dreamliner потрапив у висотну повітряну течію, за допомогою якої і розвинув швидкість у 1285 кілометрів на годину (швидкість звуку на висоті 11 кілометрів становить 1062 кілометра на годину).

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Повітряний потік дозволив літаку досягти швидкості в 800 миль на годину (1285 кілометрів на годину), що на 240 миль на годину більше за його звичайну швидкість – 902 кілометри на годину. Однак, як зазначається, незважаючи на те, що лайнер подолав швидкість звуку, його власна швидкість була не така висока: він прибув у місце призначення всього на 48 хвилин раніше, ніж передбачалося.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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