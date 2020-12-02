Відео, на якому дівчина зіпсувала зачіску сусідці у літаку, розбурхало мережу

Пасажирка літака зіпсувала волосся дівчині, яка сиділа попереду. Це була жорстока помста через те, що локони закривали екран, вбудований у сидінні.

На відео видно, як невідома дівчина ліпить жуйку на світле довге волосся сусідки, потім відстригає його ножицями, а після цього заплутує у пасмах липкий льодяник і вмочує кінці в стакан з кавою. В результаті попутниця помітила предмети у своєму волоссі і попрямувала до вбиральні. На цьому ролик обривається.

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Як відомо, ролик був опублікована у TikTok і набрав майже 100 мільйонів переглядів. При цьому більшість користувачів в коментарях схвально поставилися до вчинку дівчини, якій заважало чуже волосся. Проте деякі юзери визнали ролик постановкою і вказали на те, що обидві пасажирки носять однакові головні убори і можуть бути подругами.

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