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Експерти розповіли, що пасажири найчастіше втрачають у салоні літака

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Які речі найчастіше забувають в літаку - фото 1
Які речі найчастіше забувають в літаку / tripstore

Інженери британської авіакомпанії розповіли, які втрачені пасажирами речі вони найчастіше знаходять в салоні літака, коли починають його ремонтувати.

"Ми оглядаємо і ремонтуємо лайнер, перевіряємо, чи функціонують крісла, чи працює система розваг в польоті і найчастіше при цьому знаходимо бездротові навушники", – повідомили інженери.

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Експерти розповіли, що пасажири найчастіше втрачають у салоні літака - фото 433145

У Британії створена онлайн-база даних втрачених на борту речей. Пасажири можуть зв'язатися з аеропортом і повернути їх.

Також, співробітники авіакомпанії регулярно знаходять на борту втрачені мобільні телефони, подушки для шиї, пляшки з водою, предмети одягу, шарфи, окуляри, запальнички, фотоапарати і паспорти.

"Бувають і незвичайні знахідки. Наприклад, підроблені паспорти або тварина в спеціальні переносній клітці. Причому одного разу знайти господаря кішки так і не вдалося, її передали до притулку", – йдеться в статті. Ще в салоні літака залишаються рюкзаки, милиці, обручки, спорядження для дайвінгу і дошки для серфінгу.

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