Відео Ілона Маска з новонародженим сином підкорило мережу

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск 5 травня ушосте став батьком. Його кохана, канадська співачка Граймс, народила сина. Новоспечена мама поки не поспішає показувати себе після пологів, а ось американський мільярдер охоче ділиться знімками та відео з малюком.

У хлопчика уже є особистий акаунт в Instagram, де вже чимало дописів та понад 80 підписників. І цього разу у мережі з'явилося миле відео, на якому зображений Ілон зі своїм сином X Æ A-12 Маском. На кадрах видно, як Ілон Маск лежить у спальні на ліжку, тримаючи при цьому новонародженого сина на грудях. Батько плескає хлопчика по спині.

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Нагадаємо, поки невідомо, чи буде ім'я X Æ A-12 офіційно зареєстровано чи ні. Адже, за словами адвоката мільярдера, закони Каліфорнії забороняють використовувати символи в імені.

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