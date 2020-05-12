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Відео Ілона Маска з новонародженим сином підкорило мережу

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Відео Ілона Маска з новонародженим сином підкорило мережу - фото 1

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск 5 травня ушосте став батьком. Його кохана, канадська співачка Граймс, народила сина. Новоспечена мама поки не поспішає показувати себе після пологів, а ось американський мільярдер охоче ділиться знімками та відео з малюком.

У хлопчика уже є особистий акаунт в Instagram, де вже чимало дописів та понад 80 підписників. І цього разу у мережі з'явилося миле відео, на якому зображений Ілон зі своїм сином X Æ A-12 Маском. На кадрах видно, як Ілон Маск лежить у спальні на ліжку, тримаючи при цьому новонародженого сина на грудях. Батько плескає хлопчика по спині.

І ще: X Æ A-12: що означає незвичайне ім'я новонародженого сина Ілона Маска

Нагадаємо, поки невідомо, чи буде ім'я X Æ A-12 офіційно зареєстровано чи ні. Адже, за словами адвоката мільярдера, закони Каліфорнії забороняють використовувати символи в імені.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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