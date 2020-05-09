Ілон Маск розповів, коли люди зможуть перетворитися на роботів

Кілька місяців тому Ілон Маск у рамках своєї компанії Neuralink анонсував прорив у розробці мозкових чипів. Здавалося, що до втілення задуманого в реальність має пройти безліч років, але раптово мільярдер оголосив терміни початку імплантації своїх чипів у людські мізки. Станеться це зовсім скоро.

Маск вважає, що нові технології допоможуть людині не поступатися просунутим машинам, які вже зараз перевершують людей настільки, наскільки звичайна людина перевершує мавпу.

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За словами мільярдера, якщо люди не здатні перемогти ШІ, потрібно з ним об'єднатися. Саме цим і займається його компанія Neuralink, що спеціалізується на розробках у сфері штучного інтелекту та нейрокомп'ютерних інтерфейсів. Під час недавнього виступу глава Tesla і SpaceX зазначив, що очікує встановлення першого імпланту в мозок людини вже до кінця поточного року.

Імпланти дозволять відновлювати втрачені функції

"Нам ще належить багато роботи. Тому, коли я говорю, що у нас, ймовірно, є шанс зробити це протягом року, то це саме те, що я маю на увазі. Я впевнений, що у нас є шанс зробити свій внесок, зробивши людей здоровими, відновивши деякі функції, які вони втратили", – розповів Ілон Маск.

Один з напрямків дослідження Neuralink – це відновлення зору, слуху і працездатності кінцівок людини, а також боротьба з хворобами, які вражають мозок. Ймовірно, перший мозковий імплант буде нести саме відновлюючу функцію, і тільки через час ми побачимо ефективне об'єднання людини та машини. За словами самого Маска, за допомогою нових технологій можливо виправлення будь-якої проблеми з мозком.

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