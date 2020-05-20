Відео дня: як Шахтар 11 років тому виграв Кубок УЄФА

20 травня 2009 року Шахтар здобув Кубок УЄФА. У фіналі турніру "гірники" подолали Вердер. Згадуємо тріумф українського клубу, який увійшов у нашу футбольну історію.

У сезоні-2008/09 "Шахтар" стартував із Ліги чемпіонів: спершу "гірники" пройшли загребське "Динамо" (2:0 вдома і 3:1 на виїзді), але на груповому етапі українці не змогли подолати суперників та посіли підсумкове 3 місце в групі С, продовживши виступи в Кубку УЄФА.

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В 1/16 фіналу Кубку УЄФА донеччани обіграли лондонський "Тоттенхем" (2:0, 1:1), на стадії 1/8 перемогли московський ЦСКА (0:1, 2:0), у чвертьфіналі подолали марсельський "Олімпік" (2:0, 2:1), а в півфіналі пройшли київське "Динамо" (1:1, 2:1). У фінальному матчі "Шахтар" зустрівся з німецьким "Вердером".

На 25-й хвилині Луїс Адріано з передачі Развана Раца відкрив рахунок, однак ще до перерви бременці відігралися після потужного удару Налдо зі штрафного. Основний час поєдинку завершився внічию, а розв'язка настала в екстратаймі: на 97-й хвилині Даріо Срна прострелив із флангу, а Жадсон ударом з льоту пробив голкіпера. 2:1 – "Шахтар" став володарем Кубка УЄФА!

Як Шахтар 11 років переміг у Кубку УЄФА:

Склад "Шахтаря" в історичному матчі: Пятов, Кучер, Рац, Чигринський, Срна (к), Фернандіньо, Ілсіньо (Гай, 100), Жадсон (Дуляй, 112), Левандовськи, Вілліан, Адріано (Гладкий, 90)

Шлях Шахтаря до перемоги в Кубку УЄФА:

Дивіться онлайн повний матч "Шахтар" – "Вердер":

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