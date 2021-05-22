Відео дня: президент Франції під українське "Будьмо!" відсвяткував послаблення карантину

Президент Франції Еммануель Макрон відзначив завершення тривалого жорсткого карантину у своїй країні і випив келих під тост українською мовою. Дивіться відео!

Макрон був з робочою поїздкою в місті Невер в центральній Франції.

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На кадрах видно, що Макрон взяв келих з помаранчевим напоєм, схожим на Апероль. Хтось за кадром кілька разів крикнув "Будьмо!". Макрон впізнав український тост, сказав "за Україну!" і підняв келих. "Нехай живе французько-українська дружба", – підписала відео на сторінці посольства України у Франції.

Зазначимо, у Франції барам з 19 травня дозволено відкривати літні майданчики тільки на відкритому повітрі. До цього всі заклади були закриті з жовтня і працювали тільки на виніс. Комендантська година тепер буде починатися на 2:00 пізніше: з 21:00 і буде діяти до 6 ранку.

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