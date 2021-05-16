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Коронавірус Холостяк

Коли почнеться нова хвиля коронавірусу: прогноз від МОЗ

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Нова хвиля коронавірусу в Україні - фото 1
Нова хвиля коронавірусу в Україні

У МОЗ розповіли, коли Україну може прийти черговий підйом захворюваності на COVID-19, тож розслаблятись поки рано.

Головний санітарний лікар України та заступник глави МОЗ Віктор Ляшко повідомив, коли медики прогнозують нову хвилю коронавірусної хвороби, передає РБК-Україна. За його словами, підвищення захворюваності припаде на сезон грипу, тож варто бути особливо обачними.

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"Підйом захворюваності збігається в часі з сезоном грипу та грипоподібних захворювань. В Україні так складається, що жовтень-листопад йде перше зростання, лютий-березень друге. Цього року коронавірус у нас повністю збігся з цими хвилями. Ми робимо все, щоб уникнути цієї хвилі, зокрема завдяки вакцинації", – наголосив Ляшко.

Однак чергова хвиля може настати і значно раніше, якщо в країні буде поширюватись новий штам коронавірусу.

Коли почнеться нова хвиля коронавірусу: прогноз від МОЗ - фото 459641

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