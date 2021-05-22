На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 травня
-
- 68
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 22 травня: в Україні виявлено 2 179 988 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 179 988
|Одужали
|1 941 625
|Померли
|49 279
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|134
|
Волинська область
|170
|
Дніпропетровська область
|438
|
Донецька область
|334
|
Житомирська область
|117
|
Закарпатська область
|47
|
Запорізька область
|354
|
Івано-Франківська область
|85
|
Кіровоградська область
|66
|
Київ
|453
|
Київська область
|303
|
Львівська область
|344
|
Луганська область
|56
|
Миколаївська область
|214
|
Одеська область
|201
|
Полтавська область
|183
|
Рівненська область
|236
|
Сумська область
|191
|
Тернопільська область
|122
|
Харківська область
|371
|
Херсонська область
|154
|
Хмельницька область
|121
|
Чернівецька область
|77
|
Черкаська область
|139
|
Чернігівська область
|135
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-05-2021:
|Захворіли
|166 492 036
|Одужали
|
147 270 013
|Померли
|
3 458 041
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
13:43Селін Діон пояснила, чому не хоче стосунків з чоловіками
-
13:19Як виглядає нічний Київ з космосу: чарівний кадр
-
12:45Якими секретами довголіття нехтують майже усі
-
12:18Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
-
11:41Переможниця Холостяк-11 показала зворушливе фото з Михайлом Заливакою
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:11Як можуть нашкодити у спеку звичайні дезодоранти
-
10:44В Італії з-під води з'явилося затоплене село (ФОТОФАКТ)
-
10:15Вона – звичайна: Кайю Гербер звинуватили у використанні зв'язків матері
-
09:42Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 травня
-
09:17Названі фрукти, які покращують чоловічу силу
-
08:54Сексуальна Настя Каменських спокусила мережу своїми формами у відвертому купальнику
-
08:32Дивіться, як Kia Carnival проходить краш-тест
-
08:13Як сформувати здорові харчові звички: 7 простих і дієвих порад
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
00:10Анна Богдан – переможниця Холостяк 11: біографія і найкращі фото
- 21 травня
-
21:52Tesla Roadster отримає оновлену версію: її можливості вражатимуть
-
21:2322 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Собаки проти експрес-тестів: хто ефективніше виявляє COVID-19
-
20:19Том Гіддлстон розповів усе про Локі за 30 секунд у новому відео від Marvel
-
19:505 фраз, які можуть зруйнувати навіть найміцнішу дружбу
-
19:42Ідол: дивіться трейлер фільму, повністю знятого на Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
-
19:22Ці продукти знімають запальний процес в організмі
-
19:13У мережі показали якісні рендери Apple Watch 7: це буде щось
-
18:56Роналду показав, як спить з Кубком Італії: фотофакт
-
12:18Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
-
09:42Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 травня
-
08:13Як сформувати здорові харчові звички: 7 простих і дієвих порад
-
00:10Анна Богдан – переможниця Холостяк 11: біографія і найкращі фото
- 21 травня
-
19:505 фраз, які можуть зруйнувати навіть найміцнішу дружбу
-
17:12ТОП 10 смартфонів, які найкраще продавалися на початку 2021 року
-
14:12Парковка на 1-ій передачі та спуск на гальмах: 5 шкідливих звичок, які є у кожного водія
-
11:15ТЕСТ на Міжнародний день чаю: перевір, що ти знаєш про чай
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 травня
-
07:49Представники цих трьох знаків Зодіаку надзвичайно злопам'ятні
- 20 травня
-
21:35ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал
-
18:33Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт
-
14:45Від Еліни Світоліної до Брітні Спірс: яскраві фото зірок у вишиванках
-
12:10День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня
-
07:185 поширених помилок, які характерні тим, хто хоче стати веганом
- 19 травня
-
21:49Учені назвали вагому причину займатися сексом хоча б тричі на тиждень
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
-
15:15Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
-
12:33Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня
-
07:30У мережі показали величезне звалище "живих" китайських авто
-
00:14Євробачення 2021: оголошені результати голосування в першому півфіналі
- 18 травня
-
21:30ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна
-
18:47В Україні починає працювати онлайн-прописка: подробиці