Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Євробачення Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 травня

  • 68
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 22 травня: в Україні виявлено 2 179 988 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​4 606 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 62 577 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 997 488​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 179 988
Одужали 1 941 625
Померли 49 279

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 134

Волинська область

 170

Дніпропетровська область

 438

Донецька область

 334

Житомирська область

 117

Закарпатська область

 47

Запорізька область

 354

Івано-Франківська область

 85

Кіровоградська область

 66

Київ

 453

Київська область

 303

Львівська область

 344

Луганська область

 56

Миколаївська область

 214

Одеська область

 201

Полтавська область

 183

Рівненська область

 236

Сумська область

 191

Тернопільська область

 122

Харківська область

 371

Херсонська область

 154

Хмельницька область

 121

Чернівецька область

 77

Черкаська область

 139

Чернігівська область

 135

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-05-2021:

Захворіли 166 492 036
Одужали

147 270 013
Померли

3 458 041

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

пропозиції партнерів
Новини