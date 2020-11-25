В Україні створили копію культового авто з фільму Форсаж

Автомобільне співтовариство DreamCar з Харкова побудувало репліку легендарного автомобіля з фільму "Форсаж". Йдеться про точну копію тюнингованого Mitsubishi Eclipse, на якому їздив герой Пола Вокера (Браян О'Коннор).

За основу був узятий звичайний Mitsubishi Eclipse 1999 року. Автомобіль є ліворульним, хоча пригнали його з Японії. Спочатку Eclipse був у жалюгідному стані і після аварії, тому перед тюнингом майстрам довелося зайнятися ще і його відновленням. Машину повністю довели до ладу, зокрема, було проведено капремонт двигуна і замінена трансмісія.

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Після цього Mitsubishi "одягнули" в усі необхідні атрибути, які повторюють оригінальне авто з "Форсажу – з'явилися тематичні наклейки, нові колеса з 18-дюймовими дисками, неонове підсвічування ззовні.

В кінці місяця, 30 листопада, DreamCar збирається розіграти цей автомобіль в Instagram. Його спільнота подарує одному з підписників своєї сторінки в соцмережі. Розіграш приурочений до річниці загибелі Пола Вокера.

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