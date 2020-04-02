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THE HARDKISS – Гора: дивіться новий потужний кліп про останній шанс для людства

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Прем'єра кліпу гурту THE HARDKISS - фото 1
Прем'єра кліпу гурту THE HARDKISS

Гурт THE HARDKISS випустив сингл зі свого майбутнього альбому, що вийде в 2021 році. Пісня "Гора" – це легенда про останній шанс людства на виживання, пояснюють виконавці. Дивіться потужний кліп на новинку!

"Ця історія – про планету та природу, про те, який невитравний та жахливий слід ми залишаємо після себе. Перший куплет я написала, коли восени Київ накрив аномальний смог. Я подумала, який світ ми залишимо дітям, чого ми їх навчимо? У вирі останніх подій фраза з пісні "народились сильними, а стали вразливими" знайшла новий сенс. Зараз ми отримали шанс зрозуміти себе. Тепер ми маємо час поміркувати й нарешті усвідомити – ми не боги. Природа сама дала нам "паузу" для цього. Натомість їй дуже просто позбутися нас, людства", – розповідає фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна.

Дивитись онлайн кліп THE HARDKISS – Гора:

Дивіться також: Кліп THE HARDKISS – Косатка

Як поділився режисер проникливого відео Мітті Місюра, знімальна команда знайшла найреалістичніші локації про історію-антиутопію, де не вщухає безконтрольний вогонь.

Згорілий ліс, який ми легко знайшли під Києвом – це наслідок, а хлопчик потім – надія. Чарівний сад у кожному з нас. Але шлях до нього складний, як сходження на найкрутішу гору, – розкриває ідею режисер.

"Коли світ поглинув хаос і ненависть, коли люди стали загрозою для світу та один для одного, – небо відмовилось чути людей. І тоді вони звернулися до Гори... Аби вона, мудра та висока, передала послання. І Гора погодилася. А Небо почуло і востаннє дало людству живої роси, загасило пожежі, наповнило ріки та змило ненависть. Востаннє", – пояснює сенс пісні Юлія Саніна.

Текст і слова пісні ГОРА

Крок
Я стою за порогом
Тиха мантра на вустах (на вустах)
Крок
Як далеко до Бога
У задимлених містах

Йду на вершину
Дихає жаром Кіліманджаро

Приспів:
Говорить гора
Не знаєш ти меж
Куди ти біжиш, коли ти минеш
Говорить гора
Що хочеш проси
Дай з неба гора
Живої роси

Дім
Отруїли коріння
Отруїли свій сад (свій сад)
Дім
Безневинні і винні
Заглядають в небеса

Йдуть на вершину
Дихає жаром Кіліманджаро

Приспів.

До небес далеко нам
Створені безкрилими

До небес далеко нам
Створені безкрилими ми
Народились сильними
А стали вразливими ми

Приспів.

Говорить гора
Не знаєш ти меж
Куди ти біжиш, коли ти минеш
До тебе, гора, слова й голоси
Проси у небес
За нас попроси.

Юлія Саніна - фото 395676
Юлія Саніна

Фото: Андрій Максимов та Ян Сталевський

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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