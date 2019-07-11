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Відео для внутрішнього спокою підкорює мережу

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Заспокійливе відео - фото 1
Заспокійливе відео

Користувачі активно насолоджуються новим антистресовим відео, яке допомагає заспокоїтись та відволіктись від негараздів. Якщо попереду складний день – просто увімкніть звук.

На платформі Reddit користувач з ніком miurabucho поділився простим відео, яке за короткий час почало підійматись у топ мережі. Всього за 4 години допис побачили майже 8 тисяч осіб, а ще понад 200 залишили коментарі. А все тому, що на 30-секундному записі можна побачити і почути струмок.

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"На випадок, якщо комусь це необхідно", – відзначив автор, і виявилось, що такий заспокійливий ролик у мережі на вагу золота. Ранок не задався, попереду чимало важких справ, а горня кави не допомагає тримати нерви у порядку? Вмикайте звук і півхвилини насолоджуйтесь звуками спокою.

Just 30 seconds of a gentle stream in case anyone needs it. from r/CozyPlaces

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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