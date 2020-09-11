Відданий шанувальник представив дизайн Windows 7 2020 Edition: фото

На початку 2020 року Microsoft офіційно відмовилася від подальшої підтримки Windows 7 і закрила одну зі своїх найкращих операційних систем. Проте ентузіасти, які є шанувальниками Windows 7, вирішили пофантазувати про те, як би виглядала "сімка", якби вона вийшла у 2020 році.

Так, дизайнер з Китаю представив своє бачення того, як би виглядала Windows 7 2020 Edition. За основу був узятий стандартний інтерфейс, але з невеликими змінами в стилі Fluent Design (ефект матового скла) і плоского дизайну, що роблять його привабливішим та сучаснішим.

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Частина елементів художник запозичив у Windows 10. Панель швидких налаштувань в дусі iOS або Android теж була б дуже доречна. Загалом, в такому виконанні Windows 7 явно виглядала б краще, якби у Microsoft було бажання продовжувати її підтримувати й далі.

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