Microsoft анонсувала вихід найменшого Xbox: названа ціна

Компанія Microsoft повідомила про вихід найменшого Xbox за весь час – Xbox Series S. Техногігант анонсував новинку у Twitter після недавнього витоку у мережу дизайну консолі.

Молодша версія консолі нового покоління вийде одночасно з основною – 10 листопада 2020 року. Велика модель буде коштувати 499 доларів, а маленьку можна буде купити за 299 доларів. Xbox Series S відрізняється від "старшого брата" розміром: приставка у два рази менша. Крім того, Series S не має дисковода і підтримує ігри з роздільною здатністю 1080p замість 4K.

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Багатьом користувачам соцмереж зовнішній вигляд Xbox Series X видався дивним: вони порівнювали дизайн приставки з пральними машинами, магнітофонами, колонками, старими радіоприймачами та кондиціонерами.

Coming soon.



Next-gen performance in the smallest Xbox ever. pic.twitter.com/u2bRYxHohn — Microsoft (@Microsoft) September 8, 2020

Looks beautiful pic.twitter.com/d2esiZHWNN — Zorah is waiting for elden ring (@MrZoro55r) September 8, 2020

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