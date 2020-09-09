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Microsoft анонсувала вихід найменшого Xbox: названа ціна

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Xbox Series S - фото 1
Xbox Series S / Twitter

Компанія Microsoft повідомила про вихід найменшого Xbox за весь час – Xbox Series S. Техногігант анонсував новинку у Twitter після недавнього витоку у мережу дизайну консолі.

Молодша версія консолі нового покоління вийде одночасно з основною – 10 листопада 2020 року. Велика модель буде коштувати 499 доларів, а маленьку можна буде купити за 299 доларів. Xbox Series S відрізняється від "старшого брата" розміром: приставка у два рази менша. Крім того, Series S не має дисковода і підтримує ігри з роздільною здатністю 1080p замість 4K.

І ще: Неймовірне занурення: у мережі з'явився новий трейлер консолі PlayStation 5

Багатьом користувачам соцмереж зовнішній вигляд Xbox Series X видався дивним: вони порівнювали дизайн приставки з пральними машинами, магнітофонами, колонками, старими радіоприймачами та кондиціонерами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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