Netflix назвала свої найпопулярніші серіали цього року: рейтинг ТОП 10

Популярна стрімінгова платформа Netflix склала рейтинг найпопулярніших серіалів власного виробництва за 2019 рік. У список потрапили стрічки різних жанрів, які об'єднує тільки одне: усі вони справді варті перегляду.

ТОП 10 складений на основі кількості переглядів серіалів на самій платформі Netflix, тобто без врахування піратських завантажень. Лідером рейтингу стали "Дивні дива", третій сезон яких вийшов у липні 2019 року та зібрав чимало схвальних відгуків.

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Решту спойлерити не будемо – дивіться перелік та трейлери найкращих серіалів.

Найкращі серіали Netflix за 2019 рік

10. Еліта (20 млн переглядів)

Країна: Іспанія

Іспанія Кількість сезонів: 2

2 Рік виходу : з 2018 – по нині

: з 2018 – по нині У головних ролях: Марія Педраса, Ітза Еськамільо, Мігель Бернардо

Сюжет. Серіал розповідає про життя трьох підлітків, які отримали стипендію для навчання в престижній школі Іспанії після того, як їхню попередню школу закрили. Для Семюеля, Наді і Крістіана навчання в новому місці буде нелегким випробуванням, тому що учні школи відразу ж незлюбили новачків. Але, крім принижень і залякувань, відбувається вбивство одного зі студентів, і поліції має знайти убивцю.

9. Коли вони нас бачать (25 млн переглядів)

Країна: США

США Кількість сезонів: 1

1 Рік виходу: 2019

2019 У головних ролях: Каліл Гарріс, Асанте Блек, Етан Херісс

Сюжет. Серіал заснований на реальній історії. У 1989 році п'ятеро чорношкірих і мексиканських підлітків з Гарлема були спочатку звинувачені ЗМІ, а потім засуджені до тюремних термінів за жорстоке зґвалтування білої дівчини, вчинене в Центральному парку Нью-Йорка. Всі п'ятеро постраждали несправедливо, здебільшого через расові забобони, і були реабілітовані лише в 2014 році, коли з'явився справжній ґвалтівник, який визнав свою провину ...

8. "Мертвий для мене" (30 млн переглядів)

Країна : США

: США Кількість сезонів: 1

1 Рік виходу: 2019

2019 У головних ролях: Крістіна Епплгейт, Лінда Карделліні, Едвард Аснер

Сюжет. У центрі історії – скорботна і в'їдлива вдова Джен та волелюбна оптимістка Джуді, яка теж нещодавно пережила важку втрату. Незважаючи на різні характери, головні героїні стають сестрами по нещастю, і Джуді відчайдушно намагається захистити Джен від шокуючої правди, яка може назавжди зруйнувати її життя ...

7. Неймовірне (32 млн переглядів)

Країна: США

США Кількість сезонів: 1

1 Рік виходу: 2019

2019 У головних ролях: Тоні Коллетт, Меррітт Вівер, Кейтлін Девер

Сюжет. В основу серіалу лягла стаття Т. Крістіана Міллера і Кена Армстронга "Неймовірна історія зґвалтування", що отримала Пулітцерівську премію 2015 року. Сюжет розповідає історію юної дівчини Мері, якій було пред'явлено звинувачення за неправдиві свідчення про її зґвалтування. Але, зайнявшись цією справою, детективи Карен Дювалл і Грейс Расмуссен незабаром розуміють, що тут все не так просто, як здається на перший погляд ...

6. Наша планета (33 млн переглядів)

Країна: Великобританія

Великобританія Кількість сезонів: 1

1 Рік виходу: 2019

2019 Озвучено: Девід Аттенборо, Сальма Гаєк, Пенелопа Крус

Сюжет. У документальному серіалі натураліст Девід Аттенборо розповідає про різноманітність тваринного світу Землі і досліджує вплив кліматичних змін на здатність різних видів до виживання. Разом з ведучим глядачі побувають в арктичній тундрі, пишних тропічних лісах і великих південно-африканських пустелях. Шоу розповідає про чудеса природи, взаємозв'язки різних видів тварин, вплив популяції людей на планету, а також відповідальність, яку несе людство за збереження Землі.

5. Статеве виховання (40 млн переглядів)

Країна: США, Великобританія

США, Великобританія Кількість сезонів: 1

1 Рік виходу: 2019 –

2019 – У головних ролях: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей

Сюжет. Дія серіалу розгортається в середній школі маленького містечка Мурдейл. В основі сюжету лежать ситуації, в які потрапляють однокласники головного героя — Отіса Мілберна, що живе зі своєю матір'ю — Джин Мілберн, відомим фахівцем з сексології і психології стосунків. У перші ж дні навчального року Отісу доводиться допомогти з сексуальними проблемами шкільному хулігану і розбишаці в обмін на обіцянку дати спокій його другу. Відкриття таланту розв'язувати інтимні проблеми підлітків стає очевидним для Мейв Вайлі, яка пропонує героєві консультувати однокласників за гроші. Ідея зближення з Мейв спонукає Отіса погодитися і почати робити бізнес з новою подругою.

4. Ти (40 млн переглядів)

Країна: США

США Кількість сезонів: 1

1 Рік виходу: з 2018 – по нині

з 2018 – по нині У головних ролях: Пенн Беджлі, Елізабет Лайл, Шей Мітчелл

Сюжет. Серіал заснований на однойменному романі Керолайн Кепнес. У центрі сюжету – успішний менеджер книгарні на ім'я Джо Голдберг. Одного дня Джо знайомиться з молодою письменницею і закохується з першого погляду. Він готовий піти на все, щоб вона відповіла йому взаємністю. І щоб завоювати серце дівчини, Джо вирішує задіяти всі технічні досягнення XXI століття. Молодий чоловік починає стежити за життям своєї обраниці в соціальних мережах, і незабаром закоханість переростає в одержимість ...

3. Паперовий будинок (44 млн переглядів)

Країна: Іспанія

Іспанія Кількість сезонів: 2

2 Рік виходу: з 2017 – по нині

з 2017 – по нині У головних ролях: Урсула Корберо, Іціар Ітуньо, Альваро Морте

Сюжет. Загадковий чоловік на прізвисько Професор має намір здійснити найзухваліше пограбування в історії Іспанії. Для цього він наймає вісім професіоналів, метою яких є проникнення до Королівського монетного двору, де вони повинні надрукувати 2,4 млрд євро. Впродовж 11 днів, які грабіжники проведуть в будівлі Монетного двору, вони будуть мати справу з 67 заручниками і цілою армією найкращих поліцейських країни.

2. Академія Амбрелла (45 млн переглядів)

Країна: США

США Кількість сезонів: 1

1 Рік виходу: 2019 –

2019 – У головних ролях: Еллен Пейдж, Том Гоппер, Девід Кастанеда

Сюжет. Заснований на коміксах серіал розповідає про події, що розвиваються в паралельному всесвіті. У середині минулого століття одночасно народилися кілька дітей від різних жінок. Містичність цих подій полягала в тому, що ці жінки не були вагітні, а їх новонароджені діти наділені дивними вміннями. Водночас на Землі проводить таємну операцію представник інопланетної цивілізації. Він рятує сімох дітей від допитливих вчених і організовує особливе об'єднання – академію "Амбрелла"...

1. Дивні дива (64 млн переглядів)

Країна: США

Кількість сезонів: 3

Рік виходу: з 2016 – по нині

У головних ролях: Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфгард, Міллі Боббі Браун

Сюжет. Маленьке містечко на півночі США стає осередком таємничих подій, у центрі яких опиняється компанія хлопчаків. Майк, Дастін, Лукас знаходять нову подругу, яку звуть Одинадцята. Дівчинка володіє надзвичайними здібностями і саме на її плечі стане захист всього світу від позаземного чудовиська. Без допомоги друзів та рідних дітям, звісно, не обійтись.

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