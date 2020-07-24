Віддалена робота змусила працювати більше: нове дослідження

Через пандемію коронавірусу чимало компаній перейшли у режим віддаленої роботи, змінивши традиційний для багатьох стиль праці. У Microsoft визначили, як за останні місяці це вплинуло на працівників.

Корпорація Microsoft проаналізувала звички 350 працівників на віддаленій роботі та дійшла до незвичайного висновку: люди почали працювати значно більше.

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Зміна робочого формату змусила менеджерів активніше комунікувати з командами, тому побільшало внутрішніх повідомлень. Самі ж працівники виділяли для робочих моментів свій обідній час, вечір та навіть вихідні.

Також з'явилась неофіційна "нічна зміна", під час якої співробітники надолужували весь вал роботи, який не виконали вдома. І якщо ви думаєте. що таких людей одиниці, то це зовсім не так. Адже й повідомлень у колективних чатах у час після 18:00 і до півночі побільшало на 52%. А відсутність потреби діставатись до офісів вранці дозволила переносити чимало зустрічей на час упродовж дня.

Також у Microsoft визначити ще кілька результатів щодо роботи з дому: загальний час на наради збільшився на 10%, дзвінків тривалістю до 30 хвилин стало більше на 22%, а кількість тривалих зустрічей онлайн впала на 11%.

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