Віддайте матері загиблого солдата: астронавт Скотт Келлі повернув медаль Медведєву

На Росію не лише накладають санкції. Вся світова спільнота продовжує відвертатися від ворожої країни після її нападу на Україну. Зокрема американський астронавт Скотт Келлі повернув Дмитру Медведєву медаль "За заслуги в освоєнні космосу".

Цю медаль Дмитро Медведєв вручив Скоттові Келлі ще у 2011 році. Через 11 років, передає CNN, астронавт вирішив її повернути у відповідь на злочинні дії Росії.

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Пане Медведєв, я повертаю Вам російську медаль "За заслуги в освоєнні космосу", яку ви мені вручили. Будь ласка, віддайте її російській матері, чий син загинув у несправедливій війні. Я відправлю медаль поштою у посольство Росії у Вашингтоні. Успіхів, – написав він у твіттері.

Нагадаємо, що раніше Скотт Келлі, котрий провів рік у космосі на борту МКС, був заблокований у твіттері генеральним директором "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним. Це сталося після того, як астронавт розкритикував вторгнення Росії в Україну.

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