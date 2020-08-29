Відчував себе запасним: принц Гаррі і принц Вільям досі не помирилися

Непорозуміння між рідними братами Гаррі і Вільямом сталося після відмови принца Гаррі від королівського титулу. Сварка триває й досі.

Принц Гаррі вперше не проведе день смерті принцеси Діани, 31 серпня, поруч зі своїм старшим братом. Колись практично нерозлучні родичі досі у прохолодних відносинах. Чорна кішка між рідними братами пробігла в той момент, коли Гаррі і Меган вирішили відмовитися від королівського титулу і поїхали за океан.

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Автори книги У пошуках свободи про Гаррі і Меган, яка нещодавно вийшла в світ, стверджують, що принц Гаррі теж залишився незадоволений снобізмом Вільяма. Інсайдер запевняє, що напруга між Гаррі, Вільямом і Кейт виникло ще до появи Меган Маркл на горизонті: Гаррі познайомився з нею через п'ять років після весілля брата. Якщо вірити розповіді книги, то Вільям був незадоволений тим, що відносини Гаррі і Меган розвиваються швидко.

Водночас Us Weekly з посиланням на свого інсайдера повідомило в свіжому випуску, що 35-річний принц Гаррі "відчував себе запасним" поруч з 38-річним принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. І це життя в тіні брата нібито не подобалося Гаррі.

Гаррі і Вільям

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