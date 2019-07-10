Новий автопілот зумів посадити літак без участі людини

Повністю автономне управління транспортом тестують багато виробників автомобілів. Але коли мова йде про літаки, то функціональність автопілота, який використовується в авіації не перше десятиліття, сильно обмежена.

Незабаром ситуація може змінитися – технологія C2Land, яка здатна посадити повітряне судно без участі людини, вже пройшла перші випробування.

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Команда вчених Мюнхенського технічного університету завершила початковий етап проекту C2Land, у рамках якого розробляється система, здатна приземляти літак без участі пілота. За даними розробників, унікальна технологія стане альтернативою традиційним методам автоматичного пілотування.

Для ефективної роботи автопілота сучасні системи Instrument Landing System (ILS) вимагають наявності численних антен на злітному полі. Більшість малих аеропортів не мають доступу до дорогих технологій, тому пілотам, як і раніше, доводиться управляти посадкою вручну. З урахуванням того, що більшість авіакатастроф відбувається саме при зльоті та посадці, такий стан справ вимагає особливої ​​уваги.

На відміну від наявних технологій C2Land дозволяє приземлятися практично на будь-який злітній смузі з використанням GPS-сигналів і оптичної системи орієнтації – вона не потребує наземної допоміжної інфраструктури. Оптична система орієнтації реєструє атмосферні збурення, які не здатні враховувати інші подібні технології, а позиціонування по GPS забезпечує точність приземлення.

Тестовий політ навчального літака Diamond DA42 з використанням C2Land завершився успішно, але дата початку впровадження технології в серійні авіалайнери поки невідома.

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