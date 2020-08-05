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Відчайдушний рибалка розсмішив Reddit своїм тату (фото)

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Тату справжнього рибалки - фото 1
Тату справжнього рибалки

Рибалка для чоловіків інколи перетворюється із хобі та способу відпочити у серйозну і невіддільну частину життя. Принаймні, так трапилось з цим хлопцем, який став зіркою мережі.

На платформі Reddit користувач з ніком FreshlyCutGrass976 поділився епічним фото рибалки, на якого навряд чи поглянеш без усмішки. За короткий час допис зібрав понад 31 тисячу балів та більше як 600 коментарів.

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"Навчи чоловіка ловити рибу...Тоді зроби йому тату", – жартівливо відзначив автор. І з ним важко посперечатись, адже головний герой кадру настільки обожнює рибалку, що на його нозі з'явилось татуювання-лінійка. Тепер ніхто не буде сумніватись у тому, що він упіймав справді велику рибину. Ну і фон для улову дуже красномовний.

reddit - фото 419421
reddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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