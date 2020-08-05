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Турист робив селфі зі скульптурою Венери Переможниці і зламав їй пальці на ногах

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Скульптура Венери Переможниці - фото 1
Скульптура Венери Переможниці / hypebeast

Австрійський турист присів на статую Паоліни Боргезе авторства Антоніо Канови, щоб зробити селфі, і зламав їй пальці на ногах. Це сталося 31 липня у музеї художника в Поссаньо, провінція Тревізо. Відвідувач втік, але його зняли камери відеоспостереження.

Але пізніше турист вирішив заявити про себе і відправив лист-каяття працівникам музею. Цитати з нього опублікували у Facebook.

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"Сьогодні я прочитав про інцидент в австрійських газетах, і мені відразу стало ясно, що я повинен зв'язатися з вами. Я буду у вашому повному розпорядженні, це було безвідповідальна поведінка з мого боку, наслідки були мені невідомі, тому я продовжив звичайне відвідування музею і своє перебування в Італії (я нікуди не тікав). Під час свого візиту я сидів на статуї, але не усвідомлював шкоди, яку я, очевидно, заподіяв. Прошу вас надати інформацію про дії, які я повинен зробити в цій дуже неприємній для мене ситуації, за яку, в першу чергу, я прошу вибачення", – пише горемандрівник.

Також повідомляється, що зараз музей оцінює збитки і готує план з реставрації твору мистецтва.

Пошкоджена статуя – це гіпсова модель мармурової скульптури, яка є в Галереї Боргезе у Римі. Вона зберігається в музеї з 1829 року і містить важливу інформацію про методи роботи художника. Відомо, що, до того як приступити до роботи з мармуром, Канова робив начерки і виготовляв глиняні та гіпсові моделі.

В Італії повинен вступити закон про збитки творів мистецтва, який передбачає до 8 років позбавлення волі і штраф до 100 тисяч євро.

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Джерело: hypebeast
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