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Що не варто вдягати для басейну: епічне відео

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Як не варто йти у басейн - фото 1
Як не варто йти у басейн

Жінки часто дивують своїми зборами на відпочинок, але ця дівчина показала, що не варто брати з собою, якщо плануєш плавати у басейні.

На платформі Reddit користувач з ніком americanthaiguy поділився кумедним відео, яке за лічені години піднялось у топи. За короткий час ролик зібрав майже 200 коментарів та 8 тисяч балів.

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А все тому, що на записі можна побачити темношкіру дівчину у купальнику, яка сміливо збирається стрибнути у басейн. Але в одному мить її "волосся" вирішує залишитись на суші. Такий несподіваний поворот здивував багатьох, викликавши жарти про те, що перука точно не захищена від води. Чимало користувачів також здивувались, чому головна героїня взагалі вирішила плавати з накладним волоссям.

If I jump in a pool with an unsecured head accessory from r/Whatcouldgowrong

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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