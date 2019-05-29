Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО

Кучеряві вії: безглуздий тренд у мережі

  • 11
Мода на кучеряві вії - фото 1
Мода на кучеряві вії / No One Cares

У соцмережі набирає популярність новий тренд: кучеряві вії. Дівчатам пропонують завивати накладні вії і приклеювати їх на повіки.

Творцем нового віяння є візажист Софі Петерсен. Судячи з її Instagram-акаунту, вона любить епатувати публіку різними віями. Також пропонуємо подивитися і на інші фотографії, які Петерс опублікувала в мережі.

Читайте також: Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи

Іноді складається враження, що в Інстаграмі мало не кожен день народжується новий тренд. Але коли в соцмережах з'явилася мода на кучеряві вії, вона відразу привернула до себе увагу. Невже це правда?Кучеряві вії: безглуздий тренд у мережі - фото 330520

Кучеряві вії: безглуздий тренд у мережі - фото 330519

Кучеряві вії: безглуздий тренд у мережі - фото 330521

Кучеряві вії: безглуздий тренд у мережі - фото 330522

Кучеряві вії: безглуздий тренд у мережі - фото 330523

Кучеряві вії: безглуздий тренд у мережі - фото 330524

Кучеряві вії: безглуздий тренд у мережі - фото 330535

І ще: MustHave: Pornhub випустив плавки, які приховують ерекцію

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша данка Хелена Крістенсен (18+)
  • 27 травня, 16:21
  • 2104
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 771
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 631
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл