Кучеряві вії: безглуздий тренд у мережі

У соцмережі набирає популярність новий тренд: кучеряві вії. Дівчатам пропонують завивати накладні вії і приклеювати їх на повіки.

Творцем нового віяння є візажист Софі Петерсен. Судячи з її Instagram-акаунту, вона любить епатувати публіку різними віями. Також пропонуємо подивитися і на інші фотографії, які Петерс опублікувала в мережі.

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Іноді складається враження, що в Інстаграмі мало не кожен день народжується новий тренд. Але коли в соцмережах з'явилася мода на кучеряві вії, вона відразу привернула до себе увагу. Невже це правда?

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