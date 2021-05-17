Відчайдух зіткнувся з величезною акулою і зробив наймоторошніші фото у своєму житті

Дайвер з США Джош Мур на узбережжі Флориди максимально близько зустрівся з величезною акулою. Морська хижачка була настільки близько, що навіть ширококутний об'єктив не зміг зафіксувати її повністю – тільки ряди гострих зубів.

Джош Мур, який займається підводною фотографією, кинув шматок риби акулі. Хижачка була на останньому місяці вагітності. Вона так заметушилася, що, не помітивши чоловіка, кинулася в його сторону.

І ще: У США виловили величезного осетра віком понад сто років: фотофакт

"Вона явно була там найголовнішою і потім ще не раз підпливала до мене, поки я не піднявся на поверхню", – розповідає Джош Мур на своїй сторінці в Instagram.

Зустріч з акулою для відчайдуха закінчилася добре, але ж все могло скластися трагічно – тупорилі акули вважаються найнебезпечнішими в світі через їхній агресивний характер і вражаючі розміри. Вага деяких особин досягає 250 кг, а довжина коливається від двох до чотирьох метрів.

Читайте також: У США дайвери випадково натрапили на кістку мамонта: її вік вражає