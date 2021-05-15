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У США виловили величезного осетра віком понад сто років: фотофакт
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Біологи спіймали озерного осетра вагою 109 кг і довжиною 2,1 метра в річці Детройт в американському штаті Мічиган. Науковці описали рибину як "реальне річкове чудовисько".
За даними Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США, ця величезна риба, ймовірно, є самкою і може мати понад 100 років. Щоб виловити, виміряти і позначити особину виду Acipenser fulvescens, треба було три людини, пізніше її випустили назад в річку. Біологи з Управління охорони риб і дикої природи Альп були шоковані відкриттям.
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"У міру того, як ми витягали його, він ставав все більшим і більшим. У підсумку цей екземпляр був удвічі більшим, ніж будь-яка риба, спіймана в цьому районі раніше, наше хвилювання було неймовірним", – сказав Джейсон Фішер, рибний біолог.
Групі було складно визначити стать або вік риби за короткий проміжок часу, який їм було надано для її оцінки. Але розмір передбачає, що осетер – самка, вік якої, швидше за все, перевищує 100 років. Неймовірно, але їй вдавалося уникати виявлення вченими в цьому районі.
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