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Відчайдух розігнав карт з ракетним двигуном до шаленої швидкості: відео

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Відчайдух розігнав карт з ракетним двигуном до шаленої швидкості: відео - фото 1

У США живе затятий фанат усього, що пов'язано з ракетами. Ентузіаст за свої життя зумів перевести на реактивну тягу чимало різного транспорту. Зокрема, сьогодні покажемо одне з його творінь – карт з реактивним двигуном.

Роберт Меддокс будує ракети з 17 років, за що отримав прізвисько "Рокетмен". І однією з найцікавіших своїх робіт чоловік вважає реактивний карт. Його він показав на своєму YouTube-каналі.

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На ньому американець проїхався пустелею, де розігнав невеличку машинку до 150 кілометрів на годину, що неслася з розпеченим реактивним мотором позаду.

Ба більше, автор стверджує, що карт здатний їхати вдвічі швидше, але він не хоче ризикувати, керуючи ним однією рукою на таких швидкостях.

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