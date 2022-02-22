Відчайдух розігнав карт з ракетним двигуном до шаленої швидкості: відео

У США живе затятий фанат усього, що пов'язано з ракетами. Ентузіаст за свої життя зумів перевести на реактивну тягу чимало різного транспорту. Зокрема, сьогодні покажемо одне з його творінь – карт з реактивним двигуном.

Роберт Меддокс будує ракети з 17 років, за що отримав прізвисько "Рокетмен". І однією з найцікавіших своїх робіт чоловік вважає реактивний карт. Його він показав на своєму YouTube-каналі.

І ще: Єдиний у своєму роді: як виглядає мегарожевий McLaren 765LT Spider

На ньому американець проїхався пустелею, де розігнав невеличку машинку до 150 кілометрів на годину, що неслася з розпеченим реактивним мотором позаду.

Ба більше, автор стверджує, що карт здатний їхати вдвічі швидше, але він не хоче ризикувати, керуючи ним однією рукою на таких швидкостях.

Читайте також: 4 роки у космосі: скільки кілометрів пролетіла Tesla Roadster на шляху до Марса