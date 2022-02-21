4 роки у космосі: скільки кілометрів пролетіла Tesla Roadster на шляху до Марса

З лютого 2018 року електромобіль Tesla Roadster у космосі долає тисячі кілометрів щодня. Наразі машина перебуває на відстані 377 мільйонів кілометрів від Землі.

Минуло майже чотири роки з того часу, як у лютому 2018 року Ілон Маск запустив Tesla Roadster у космос за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. Відтоді електромобіль подолав 3 мільярди кілометрів, пише CNN.

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Tesla Roadster рухається до Марса зі швидкістю 27955 км/год. Цікаво, що до Червоної планети електромобілю залишилося пролетіти 320 мільйонів кілометрів.

Астроном з Гарвардського Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауелл переконаний, що Tesla ймовірно все ще ціла, але може мати пошкодження від метеоритів. При цьому астрономи не спостерігають за родстером, а професор астрофізики Університету Торонто Ханно Рейн заявив, що вивчення його траєкторії просто не має великої наукової цінності. На думку ученого, електромобіль у космосі – це всього лише дороге космічне сміття.

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