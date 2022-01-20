Названі найпунктуальніші авіакомпанії у світі

Аналітична компанія Cirium склала рейтинг пунктуальних авіакомпаній на основі результатів звіту за 2021 рік щодо своєчасності виконання рейсів та роботи аеропортів.

За даними фахівців, у 2021 році авіакомпанії по всьому світу виконали майже 25 млн рейсів, що на 10% більше, ніж у 2020 році, але на 36% менше, ніж у допандемійному 2019, пише qcostarica.

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Так найпунктуальнішою авіакомпанією у світі визнали японську All Nippon Airways, яка у 2021 році виконала вчасно 95% рейсів.

У Європі перші три місця залишилися за іспанськими перевізниками: Vueling (92,1%), Iberia Express (91,8%) та Iberia (90,3%). При цьому американську Delta Air Lines названо найефективнішою авіакомпанією світу 2021 року. У категорії бюджетних перевізників, які вчасно виконують 97,9% внутрішніх рейсів у 2021 році, лідирує також японська Solaseed Air.

У звіті також зазначені провідні аеропорти світу за показниками своєчасності, а міжнародний аеропорт Ханеда у Токіо визнали найпунктуальнішим аеропортом у світі. У 2021 році 95,6% рейсів з цього аеропорту вилетіли вчасно.

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