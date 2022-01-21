19-річна дівчина-пілот самостійно облетіла весь світ: це новий рекорд

Якщо ви в захваті від твору Жуля Верна "Навколо світу за 80 днів", то наша героїня вам сподобається не менше. Ця тендітна дівчина змогла самостійно облетіти весь світ. І зробила вона це не у ролі пасажира, а в ролі пілота.

Зара Рутерфорд із Бельгії наодинці облетіла п'ять континентів на надлегкому літаку і потрапила до Книги рекордів Гіннесса як наймолодша жінка, якій вдалося це зробити. Про це розповідає ВВС.

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Попередній рекорд належав 30-річній американці афганського походження Шаесте Вайз. Аналогічне досягнення серед чоловіків встановив британець Травіс Лудлоу, він завершив навколосвітню подорож у 18 років.

Зарі 19 років, вона виросла в сім'ї пілотів і з дитинства захоплювалася авіацією. Свою навколосвітню подорож дівчина розпочала в аеропорту Кортрейк-Вевельгем 18 серпня. За 155 днів Зара подолала 51 тисячу кілометрів та відвідала 52 країни.

Складніше було летіти над Сибіром – було дуже холодно, і якби двигун заглух, допомога до мене добиралася б кілька годин. Я не впевнена, що вижила б у такій ситуації, – розповіла Зара.

Загалом, через погані погодні умови та морози зі 155 днів подорожі 41 вона провела в цій країні. Через це й інші форс-мажорні ситуації навколосвітня подорож нашої героїні тривала приблизно на два місяці довше, ніж було заплановано.

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