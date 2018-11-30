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Відбувся дебют потужного пікапа Jeep Gladiator: ефектні фото
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Новий пікап Jeep Gladiator дебютував на автошоу в Лос-Анджелесі: знімний дах і двері, лобове скло, яке складається і 289-сильний мотор V6 3.6 Pentastar в базовій комплектації.
Зовнішність і технічні характеристики Jeep Gladiator розсекретили за кілька днів до прем'єри. Виробникові залишилося лише підтвердити цю інформацію.
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Новий пікап побудований на базі позашляховика Wrangler. На автошоу компанія показала два виконання Overland і Rubicon. Габаритна довжина моделі – 5539 мм, ширина – 1875 мм, висота – 1857 мм з жорстким дахом і 1907 мм – з м'яким (на версії Rubicon). Колісна база – 3487 мм. Довжина вантажного відсіку – 1531 мм, обсяг – один кубометр. У версіях Sport і Overland дорожній просвіт дорівнює 253 мм, у версії Rubicon – 283 мм. Глибина броду досягає 762 мм. Споряджена маса Jeep Gladiator понад двох тонн і це незважаючи на те, що всі кузовні панелі виготовлені з алюмінієвого сплаву. Вантажопідйомність пікапа – 757 кг, а маса причепа на буксирі – 3470 кг.
Під капотом 3.6-літровий мотор Pentaster розвиває 289 к.с. і 353 Нм крутного моменту. Агрегат поєднується з шестиступінчастою механічною коробкою передач або восьмиступінчастим "автоматом". У 2020 році в моторній гамі пікапа з'явиться 3.0-ліровой шестициліндровий "дизель" потужністю 264 к.с. (599 Нм). В пару "дизелю" передбачений тільки "автомат". В оснащення увійшла система Start/Stop.
Привід – повний. Передбачено два варіанти трансмісії (Command-Trac і Rock-Trac, обидва типи Part-time), мости Dana 44, електронне блокування передньої і задньої осі Tru-Lok, диференціал підвищеного тертя Trac-Lok і стабілізатор поперечної стійкості, а також 33-дюймові позашляхові шини.
Виробництво Jeep Gladiator налагодять на заводі марки в Толедо. Перші пікапи зійдуть з конвеєра на початку наступного року. Продажі стартують в другому півріччі.
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