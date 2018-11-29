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Honda відродила свій культовий позашляховик
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На автосалоні в Лос-Анджелесі відбулася світова прем'єра нового кросовера Honda, разом з яким в американську лінійку марки повернулося ім'я Passport.
Модель займе порожню нішу між CR-V і Pilot. Від останнього позашляховику дісталася силова установка, повний привід і селектор режимів руху.
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Новий Passport має стати найбільш утилітарним кросовером у модельному ряду Honda. Про це свідчать нефарбовані секції бамперів, пластикові розширювачі колісних арок, поперечки на даху для кріплення вантажів, короткий задній звис та збільшений до 213,4 міліметра дорожній просвіт. Для порівняння, кліренс американських CR-V і Pilot налічує 208 і 185 міліметрів відповідно.
У зовнішності Passport безпомилково вгадується вихідний Pilot. Хоча тут інші решітка радіатора та бампери. А ось ззаду подібності істотно менше.
Виробником новинка позиціонується як автомобіль для пригод з прохідністю позашляховика та хорошими буксирувальними можливостями. Кути в'їзду та з'їзду кросовера складають 20,6 та 26,8 градуса, максимально допустима маса причепа – 2268 кілограмів.
В основі Honda Passport лежить платформа Global Light Truck зі стійками MacPherson спереду та підвіскою ззаду. За габаритами новий кросовер трохи перевершує Jeep Grand Cherokee, а його колісна база така ж, як у донорського Pilot – 2819 міліметрів. Відомий і обсяг багажника: за американським стандартом SAE J1100 – від 1167 до 2206 літрів. Під підлогою є відсік для зберігання спорядження та дрібних речей. Його об'єм – 70,8 літра.
Втім, спільна з Pilot у Passport не тільки платформа, а й двигун. Це 3,5-літровий V6 потужністю 284 кінські сили і 355 Нм крутного моменту. Коробка – девятидіапазонний автомат власної розробки Honda. Опціональний повний привід i-VTM4 також запозичений у Pilot: він здатний передавати до 70 відсотків моменту на задню вісь та повністю направляти його на одне з коліс. На допомогу йому запропонована система контролю тяги Intelligent Traction Management (ITM) з чотирма режимами роботи.
До списку стандартного оснащення Honda Passport входять 20-дюймові колеса з всесезонними покришками, повністю світлодіодна оптика, цифрова приладова панель, дистанційний запуск двигуна, крісло водія з електрорегулюванням у восьми напрямках, трьохзонний клімат-контроль, тканинна оббивка сидінь та мультимедійна система з п'ятидюймовим дисплеєм. Крім того, базовим для Passport став набір Honda Sensing, до складу якого увійшли активний круїз, системи утримання в смузі, моніторингу сліпих зон і запобігання фронтальних зіткнень.
За доплату кросовер можна укомплектувати мультимедійним комплексом Display Audio, сумісним з Apple CarPlay і Android Auto, 590-ватною аудіосистемою преміум-класу, точкою доступу 4G LTE Wi-Fi, що підтримує під'єднання до семи пристроїв, електроприводом дверей багажника, підігрівом першого і другого ряду сидінь, вентиляцією крісел і бездротовою зарядкою для смартфонів.
Новий Passport розроблений спільними зусиллями двох дослідницьких центрів Honda в Каліфорнії і Огайо. Збірку кросовера налагодять на заводі марки в Алабамі. Продажі моделі на американському ринку почнуться на початку наступного року.
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