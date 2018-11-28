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У Німеччині показала зовнішню подушку безпеки

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Новий вид захисту - фото 1
Новий вид захисту / drive

Німецька компанія ZF представила концепцію нового типу подушки безпеки на форумі Airbag 2018 у Німеччині.

Велика подушка надувається зовні кузова, закриваючи зону дверей, за мить до удару в бік. Компанія ZF заявляє, що вже проведені тести показали, що бічна зовнішня подушка дозволяє зменшити тяжкість травм на 40%.

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Як відзначають розробники, така технологія буде особливо актуальною для безпілотних автомобілів, в яких посадка пасажирів може відрізнятися від традиційної.

У Німеччині показала зовнішню подушку безпеки - фото 292003

Впровадження бічної зовнішньої подушки на серійних моделях в недалекому майбутньому чекати не варто.

Тим часом, на деякі автомобілі вже встановлюють зовнішній захист уздовж нижньої кромки лобового скла – для захисту збитого пішохода від жорсткого удару.

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Джерело: drive
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