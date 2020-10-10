Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Відбулася digital-презентація нового Chery Tiggo 4 в Україні

  • 19
Chery Tiggo 4 - фото 1
Chery Tiggo 4 / motor1

Офіційне представництво бренду Chery в Україні повідомляє про всеукраїнську презентацію нового кросовера Chery Tiggo 4 FL.

Презентація пройшла в режимі онлайн, який став популярним останнім часом.

І ще: Де у США побудують комплекс Hyperloop: візуалізація

У зручному форматі, разом з відомим автомобільним ведучим, ви зможете дізнатися про всі переваги цього компактного кросовера: важливі особливості автомобіля, варіанти комплектацій, технічну частину і багато іншого. Крім цього, ви зможете, познайомитися з дизайном інтер'єру і екстер'єру, а також дізнаєтеся, чому перша партія нових Tiggo 4FL була розкуплена ще до її прибуття в Україну.

Виробник зазначає, що новий кросовер CHERY TIGGO 4 втілив в собі традиційне для Chery співвідношення високої якості автомобіля і найкращої ціни:

Це цікаво: Водіям нагадали, які речі мають бути в кожному авто

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 445
Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
  • 04 жовтня, 21:45
  • 1108
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 29913
Загрузка...
Новини