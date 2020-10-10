Відбулася digital-презентація нового Chery Tiggo 4 в Україні

Офіційне представництво бренду Chery в Україні повідомляє про всеукраїнську презентацію нового кросовера Chery Tiggo 4 FL.

Презентація пройшла в режимі онлайн, який став популярним останнім часом.

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У зручному форматі, разом з відомим автомобільним ведучим, ви зможете дізнатися про всі переваги цього компактного кросовера: важливі особливості автомобіля, варіанти комплектацій, технічну частину і багато іншого. Крім цього, ви зможете, познайомитися з дизайном інтер'єру і екстер'єру, а також дізнаєтеся, чому перша партія нових Tiggo 4FL була розкуплена ще до її прибуття в Україну.

Виробник зазначає, що новий кросовер CHERY TIGGO 4 втілив в собі традиційне для Chery співвідношення високої якості автомобіля і найкращої ціни:

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