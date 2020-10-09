Де у США побудують комплекс Hyperloop: візуалізація

Компанія Virgin Hyperloop One, що займає розробкою транспортної пасажирської системи вакуумних поїздів Hyperloop, оголосила про плани будівництва центру досліджень у Західній Вірджинії, США. Будівництво планується почати у 2022 році на місці колишньої вугільної шахти.

Центр буде служити місцем тестування, розробки і перевірки технологій, що лежать в основі ідеї Hyperloop. Загальна вартість будівництва центру складе 500 мільйонів доларів.

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Компанія Virgin Hyperloop вибрала для будівництва Західну Вірджинію після розгляду заявок від 17 штатів США на розміщення центру. Будівництво планується почати в 2022 році на місці колишньої вугільної шахти в округах Такер і Грант, з сертифікацією безпеки до 2025 року і комерційною експлуатацією до 2030 року.

Зараз у світі немає жодної діючої мережі вакуумних поїздів Hyperloop. Більш того, капсули ще не тестували за участю людей у ролі пасажирів.

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