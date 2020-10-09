Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Де у США побудують комплекс Hyperloop: візуалізація

  • 12
Дослідний центр Hyperloop - фото 1
Дослідний центр Hyperloop / Virgin Hyperloop

Компанія Virgin Hyperloop One, що займає розробкою транспортної пасажирської системи вакуумних поїздів Hyperloop, оголосила про плани будівництва центру досліджень у Західній Вірджинії, США. Будівництво планується почати у 2022 році на місці колишньої вугільної шахти.

Центр буде служити місцем тестування, розробки і перевірки технологій, що лежать в основі ідеї Hyperloop. Загальна вартість будівництва центру складе 500 мільйонів доларів.

І ще: Ентузіасти з Нідерландів створили авто з відходів: відео

Компанія Virgin Hyperloop вибрала для будівництва Західну Вірджинію після розгляду заявок від 17 штатів США на розміщення центру. Будівництво планується почати в 2022 році на місці колишньої вугільної шахти в округах Такер і Грант, з сертифікацією безпеки до 2025 року і комерційною експлуатацією до 2030 року.

Зараз у світі немає жодної діючої мережі вакуумних поїздів Hyperloop. Більш того, капсули ще не тестували за участю людей у ролі пасажирів.

Де у США побудують комплекс Hyperloop: візуалізація - фото 429493

Де у США побудують комплекс Hyperloop: візуалізація - фото 429495

Де у США побудують комплекс Hyperloop: візуалізація - фото 429496

Де у США побудують комплекс Hyperloop: візуалізація - фото 429497

Де у США побудують комплекс Hyperloop: візуалізація - фото 429494

Читайте також: Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер

Джерело: reuters
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 14902
Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
  • 04 жовтня, 21:45
  • 888
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 128
Загрузка...
Новини