Відбулась презентація оновленого iOS 18 від Apple: що змінилось

Компанія Apple під час Worldwide Developers Conference оголосила про випуск нової версії операційної системи – iOS 18. Фінальна її версія стане доступна широкому загалу восени.

Компанія Apple під час Worldwide Developers Conference оголосила про випуск нової версії операційної системи – iOS 18. Про це повідомляє The Verge.

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Ключовим анонсом першого дня стала iOS 18 – операційна система, розрахована на моделі серії iPhone 16, що ще не представлені, та інші підтримувані гаджети.

iOS 18 матиме оновлений зовнішній вигляд робочого столу та Пункту управління. Apple дозволила розміщувати іконки додатків та віджети у будь-якому порядку і навіть із пробілами. Крім того, з’явилася опція змінювати кольори значків для кращої персоналізації пристрою.

Як і очікувалося, в iOS 18 основна увага приділяється штучному інтелекту та генеративним функціям штучного інтелекту. Як і iPad та Mac, iPhone отримають функцію Apple Intelligence, коли вийде нове оновлення програмного забезпечення цієї осені. Apple позиціонує це як важливий момент, обіцяючи, що нові комплексні функції штучного інтелекту допоможуть вам надсилати електронні листи, заощаджувати час і виражати себе за допомогою простих у використанні підказок, – повідомляє The Verge.

iOS 18 запропонує нову функцію безпеки, яка дозволить блокувати окремі програми за допомогою Face ID. Самі програми в iOS 18 також змінилися.

У "Повідомленнях" з’явилася можливість ставити нові реакції та надсилати відкладені повідомлення. Крім того, з’явилася опція форматування тексту та нові текстові ефекти, які можна накладати на будь-яку частину повідомлення. Айфони з iOS 18 також навчилися надсилати повідомлення через супутник.

Фінальна версія iOS 18 стане доступна широкому загалу восени, коли випустять моделі серії iPhone 16. До цього часу скористатися новими опціями ОС зможуть бета-тестувальники.

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