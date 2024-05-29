Симулятор роботи та відпустки вийшов на Apple Vision Pro

У відпустку можна буде відправитися з допомогою Apple Vision Pro / Apple

До вашої уваги VR-ігри симулятор роботи та симулятор відпустки. І вони вийшли на Apple Vision Pro. Розповідаємо, що вони дозволять нам робити.

Попрацювати або піти у відпустку можна буде з допомогою Apple Vision Pro. Встановлюєте собі VR-ігри та отримуєте новий цікавий досвід, пише MacRumors.

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Job Simulator – це VR-гра, в якій автоматизація та роботи замінили всі людські професії. Гравці можуть пережити, як це – працювати як людина, за допомогою не дуже історично точного відтворення професій, серед яких офісний працівник, шеф-кухар і продавець у магазині.

Гра використовує відстеження рухів рук для управління, а це означає, що контролер не потрібен. Руками можна взаємодіяти з предметами, кидати і розбивати їх.

Vacation Simulator схожа на Job Simulator, але в ній імітується відпустка. Ви можете ліпити з льоду, плавати, в'язати рукавиці, будувати снігових людей, займатися йогою, малювати, робити селфі та багато іншого в лісовій, гірській та пляжній місцевостях.

Vacation Simulator та Job Simulator раніше були доступні на пристроях Steam VR, Oculus та PlayStationVR і вийшли у 2019 та 2016 роках відповідно.

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Job Simulator можна придбати в магазині додатків Vision Pro за $19,99, а Vacation Simulator – за $29,99.