Breaking Life: Road to Paris 2024: Міжнародний олімпійський комітет зняв серіал про брейк

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зняв серіал "Breaking Life: Road to Paris 2024", який розповідає про шлях спортсменів та спортсменок, які займаються брейкінгом, до Олімпійських ігор у Парижі – 2024.

Чотири серії проєкту презентували на офіційному сайті МОК. Кожен епізод триває до 20 хвилин.

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Однією з героїнь третього епізоду стала українка Анна Пономаренко (Stefani), яка здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи-2023 з брейкінгу. Вона розповіла про виступи під час вагітності, народження доньки Мілани, турніри у складі української збірної під час війни, тренування та мотивацію.

Також у випуску розповідається про литовську спортсменку Домініці Баневіч (Nicka), японку Ayane, американку Logistix та італійку Anti, серед чоловіків представлені американці Victor, Jeffro і Gravity та японець Shigekix.

Наразі українські спортсмен(к)и з брейкінгу не кваліфікувалися на Олімпійські ігри. Анна Пономаренко (Stefani) і Катерина Павленко (Kate) та Олександр Гатин-Лозинський (Lussy Sky) і Олег Кузнецов (Kuzya) ще мають шанс відібратися на Олімпіаду на турнірі, який відбудеться в Будапешті 20-23 червня.

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