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Відбір на Євро 2020: чому Україні можуть зарахувати дві технічні поразки

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Натуралізований бразилець Жуніор Мораєс - фото 1
Натуралізований бразилець Жуніор Мораєс / ffukraine

Збірна України у рамках відбору на Євро-2020 може отримати технічні поразки в матчах проти Португалії та Люксембургу, оскільки "синьо-жовті" начебто порушили правила натуралізації футболістів.

Відповідне порушення виявила федерація футболу Португалії. На думку португальців, натуралізація нападника Жуніора Мораєса у збірну України не відповідає критеріям ФІФА, адже гравець не проживав безперервно на території України впродовж 5 років.

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ФІФА повинна уточнити цей нюанс, і якщо підтвердиться порушення – Україна буде оштрафована поразкою в двох іграх кваліфікації на Євро 2020, а Португалія та Люксембург отримають додаткові очки. Наразі ж "синьо-жовті" очолюють групу В, маючи в своєму активі нічию та перемогу.

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Жуніор Мораєс вийшов на поле в обох поєдинках відбору на Євро. Проте, на думку португальських ЗМІ, нападник не відповідає всім критеріям ФІФА, щоб грати як натуралізований футболіст. Зокрема, він не виконав правило п'яти років безперервного життя в країні після досягнення 18 років.

Стаття 7 статуту ФІФА говорить, що гравець, який набуває нового громадянства, може представляти цю країну тільки в тому випадку, якщо він, його біологічні батьки, бабуся чи дідусь народилися на території відповідної федерації, або ж якщо спортсмен "прожив безперервно протягом не менше 5 років після досягнення 18 років на території відповідної федерації".

Проблема в тому, що Жуніор Мораєс, незважаючи на те, що в Україні прожив необхідний період, ніколи не жив безперервно п'ять років. Максимум, який він прожив в Україні, становить 4 роки і 8 місяців. Бразилець прибув в Україну в червні 2012 року, після чого 28 лютого 2017 року він залишив Україну на 4 місяці, щоб грати за китайський клуб "Тяньцзінь Теда".

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Таким чином, стаття 7 Статуту ФІФА, можливо, не була виконана гравцем, навіть попри те, що Жуніор Мораєс отримав спеціальний дозвіл на отримання українського паспорта, і натуралізація підтверджена указом президента. На тлі невдоволення результатом стартового матчу португальці планують звернутися до ФІФА і до УЄФА для прояснення ситуації, щоб з'ясувати, чи було недотримання правил.

Якщо буде підтверджено, що Жуніор Мораєс не мав права грати в минулих двох матчах, збірна України буде покарана двома поразками, а Португалія та Люксембург отримають технічні перемоги в матчах, які зіграли внічию і програли відповідно.

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Джерело: maisfutebol
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