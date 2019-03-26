На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Відбір на Євро 2020: чому Україні можуть зарахувати дві технічні поразки
-
- 257
Збірна України у рамках відбору на Євро-2020 може отримати технічні поразки в матчах проти Португалії та Люксембургу, оскільки "синьо-жовті" начебто порушили правила натуралізації футболістів.
Відповідне порушення виявила федерація футболу Португалії. На думку португальців, натуралізація нападника Жуніора Мораєса у збірну України не відповідає критеріям ФІФА, адже гравець не проживав безперервно на території України впродовж 5 років.
Це цікаво: Відео голів і огляд матчу Люксембург – Україна
ФІФА повинна уточнити цей нюанс, і якщо підтвердиться порушення – Україна буде оштрафована поразкою в двох іграх кваліфікації на Євро 2020, а Португалія та Люксембург отримають додаткові очки. Наразі ж "синьо-жовті" очолюють групу В, маючи в своєму активі нічию та перемогу.
Жуніор Мораєс вийшов на поле в обох поєдинках відбору на Євро. Проте, на думку португальських ЗМІ, нападник не відповідає всім критеріям ФІФА, щоб грати як натуралізований футболіст. Зокрема, він не виконав правило п'яти років безперервного життя в країні після досягнення 18 років.
Стаття 7 статуту ФІФА говорить, що гравець, який набуває нового громадянства, може представляти цю країну тільки в тому випадку, якщо він, його біологічні батьки, бабуся чи дідусь народилися на території відповідної федерації, або ж якщо спортсмен "прожив безперервно протягом не менше 5 років після досягнення 18 років на території відповідної федерації".
Проблема в тому, що Жуніор Мораєс, незважаючи на те, що в Україні прожив необхідний період, ніколи не жив безперервно п'ять років. Максимум, який він прожив в Україні, становить 4 роки і 8 місяців. Бразилець прибув в Україну в червні 2012 року, після чого 28 лютого 2017 року він залишив Україну на 4 місяці, щоб грати за китайський клуб "Тяньцзінь Теда".
Таким чином, стаття 7 Статуту ФІФА, можливо, не була виконана гравцем, навіть попри те, що Жуніор Мораєс отримав спеціальний дозвіл на отримання українського паспорта, і натуралізація підтверджена указом президента. На тлі невдоволення результатом стартового матчу португальці планують звернутися до ФІФА і до УЄФА для прояснення ситуації, щоб з'ясувати, чи було недотримання правил.
Якщо буде підтверджено, що Жуніор Мораєс не мав права грати в минулих двох матчах, збірна України буде покарана двома поразками, а Португалія та Люксембург отримають технічні перемоги в матчах, які зіграли внічию і програли відповідно.
Читайте також: Відомий тренер назвав ймовірного нового капітана збірної України
-
13:50У мережі показали нові бездротові навушники Apple чорного кольору
-
13:35Перехід на літній час: як зміниться розклад руху поїздів
-
13:13Юна китаянка вразила мережу своїми м'язами: фотофакт
-
12:58Гра престолів 8 сезон: 1 серія з'явилася на YouTube – сюжет і спойлери
-
12:42Hubble зафіксував народження гігантського шторму на Нептуні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:29Дівчина зірки Сутінок похизувалась стрункою фігурою у білизні: відео
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
11:55Слуга народу 3 сезон: дата виходу продовження серіалу 2019
-
11:47Похолодання і мокрий сніг: прогноз погоди на 27 березня
-
11:17Не для всіх: чому не варто їсти багато бананів
-
10:57Відбір на Євро 2020: чому Україні можуть зарахувати дві технічні поразки
-
10:45Відомий співак Джастін Бібер покидає сцену: перші деталі
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:50У ДСНС зробили важливе попередження для українців
-
09:26Конор МакГрегор оголосив про кінець кар'єри
-
08:53Місячний зонд показав, який схід Сонця над Землею: ефектне відео
-
08:31Як додаткова година сну може змінити життя
-
08:10Вибори президента 2019: дата, коли відбудуться вибори в Україні
-
07:59Ведучий осоромився з зачіскою в прямому ефірі: епічне відео
-
07:31У Дніпрі бачили найрозкішніший Rolls-Royce
-
07:15Яку погоду очікувати 26 березня в Україні
- 25 березня
-
23:50Люксембург – Україна: відео голів і огляд матчу відбору на Євро 2020
-
23:42Samsung Galaxy S10 на Exynos швидко розряджаються: знайдене рішення
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою
-
08:10Вибори президента 2019: дата, коли відбудуться вибори в Україні
- 25 березня
-
23:50Люксембург – Україна: відео голів і огляд матчу відбору на Євро 2020
-
21:0026 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:00Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України
-
18:00Володимир Кличко святкує день народження: біографія та історія успіху чемпіона
-
16:10Слово дня: БАЮРА
-
13:59Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео
-
12:13ТЕСТ: Хто ти – Порохобот чи ЗеКомандер? Визнач свого ідеального кандидата!
-
10:15Свіжа рок-музика: плейлист нових пісень тижня
-
08:28Яку погоду очікувати в Україні 25 березня
- 24 березня
-
21:30Голос країни 9: дивитись онлайн 10 випуск – як пройшли нокаути
-
19:55Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу
-
17:25Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
-
15:00Слово дня: ҐАНДЖ
-
12:19Чому не можна чіпати чужі гроші
-
09:47Зірка Друзів натякнула на можливе продовження серіалу
-
08:32Медики назвали продукти, якими не варто снідати
- 23 березня
-
21:23Джамала й Оля Цибульська вперше показали своїх синочків
-
19:48Яка країна ЄС найчастіше відмовляє українцям у в'їзді
-
18:13Популярні міфи про IQ, в які не варто вірити
-
15:13Слово дня: ЦЕРАТА
-
11:12Чи треба відключати батарею ноутбука, якщо працюєш від розетки
-
08:305 соків, які зміцнять ваше здоров'я